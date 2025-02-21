Рубио заявил, что США должны поддерживать контакт с РФ независимо от своего отношения к ней

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты должны поддерживать контакт с Россией вне зависимости от того, нравятся Вашингтону ее действия или нет.

"В конце концов, мы должны поддерживать отношения с Россией независимо от того, нравится нам все, что они делают, или нет", - сказал Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в соцсети X.

Он напомнил, что даже в самые худшие дни в отношениях двух стран, в годы Холодной войны США и СССР поддерживали контакт.

"У России есть власть, глобальная власть", - отметил Рубио.

Он также напомнил, что Россия является мировой ядерной державой.