Госсекретарь США считает, что встреча Трампа и Путина зависит от прогресса в переговорах по Украине

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Возможная встреча президента США Дональда Трампа и главы российского государства Владимира Путина будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнуть в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Я думаю, что когда состоится эта встреча, во многом будет зависеть от того, сможем ли мы добиться какого-либо прогресса", - сказал Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж.

Он отметил, что обсуждал возможность данной встречи, когда встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Саудовской Аравии во вторник.

"Встречи не будет, пока мы не узнаем, о чем она будет", - сказал госсекретарь США.

"Как правило, вы не проводите таких встреч, пока не узнаете о каком-то результате или прогрессе", - добавил он.