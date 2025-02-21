В США обещали не допустить появление ядерного оружия у Ирана

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - США не могут допустить, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия, заявил журналистке Кэтрин Херридж госсекретарь Марко Рубио.

"Мы не можем допустить, чтобы Иран обладал ядерным оружием и сделал весь мир своим заложником", - сказал он.

Рубио отметил, что ближневосточные группировки, такие как Хезболла и ХАМАС, "зависят от Ирана материально", и "именно иранский режим, а не люди Ирана стоит за ними".

Глава Госдепартамента отказался уточнить, "какими средствами, имеющимися в распоряжении" США, Вашингтон не допустит создания Ираном ядерного оружия.