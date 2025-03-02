Президент Ирана сообщил о несогласии Хаменеи на переговоры с США по ядерной сделке

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что намеревался возобновить диалог с США по иранской ядерной сделке, однако против этого высказался руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

"Я думал, что было бы лучше вступить в диалог, но верховный лидер сказал, что мы не будем разговаривать с США", - приводит в воскресенье агентство IRNA выдержку из выступления Пезешкиана в меджлисе (парламенте страны).

Президент Ирана подчеркнул, что политика властей страны должна соответствовать позиции верховного лидера.

В начале февраля аятолла Хаменеи отказался обсуждать иранскую ядерную программу с представителями администрации президента США Дональда Трампа, отметив, что вести переговоры с Вашингтоном "недальновидно, неразумно и недостойно".