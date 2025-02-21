Индекс потребдоверия в Великобритании в феврале неожиданно вырос

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в феврале вырос до минус 20 пунктов по сравнению с минус 22 пунктами месяцем ранее, сообщается в отчете аналитической компании NIQ GfK.

Аналитики не прогнозировали изменения с январского уровня, по данным Trading Economics.

В феврале 2024 года индекс находился на отметке минус 21 пункт.

"Снижение процентной ставки Банком Англии 6 февраля, вероятно, подняло настроение у некоторых людей, но большинство все еще борется с кризисом стоимости жизни, который далек от завершения, - заявил директор по анализу потребительских цен NIQ GfK Нил Беллами. - Инфляция все еще выше целевого показателя Банка Англии; счета за газ и электричество остаются проблемой для многих домохозяйств. Люди не ожидают, что экономика покажет какие-либо существенные признаки улучшения в ближайшее время".

Все пять составляющих индекса доверия в текущем месяце улучшились по сравнению с январем.

Подындекс оценки потребителями своей финансовой ситуации за последний год в феврале поднялся на 3 пункта - до минус 7 пунктов. В том же месяце прошлого года он составлял минус 14 пунктов.

Индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев увеличился до 2 пунктов с минус 2 пунктов в январе. Год назад его значение находилось на нулевой отметке.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации за последний год вырос в феврале до минус 44 пунктов с минус 46 пунктов месяцем ранее. Оценка британцами общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев повысилась до минус 31 пункта с минус 34 пунктов. В феврале 2024 года первый показатель составлял минус 43 пункта, второй - минус 24 пункта.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в текущем месяце увеличился до минус 17 пунктов с минус 20 пунктов в январе. Год назад он находился на отметке минус 25 пунктов.

Среднее значение индекса доверия за период с 1981 года по 2025 год составляет минус 11 пунктов. Рекордный уровень в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Минимум в минус 49 пунктов был зафиксирован в сентябре 2022 года.