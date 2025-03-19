Участники рынка и эксперты ждут сохранения ставки Банка Англии на 4,5%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Банк Англии не будет менять ключевую процентную ставку на мартовском заседании на фоне внутренних и внешних экономических проблем британской экономики, полагает большинство аналитиков и участников рынка.

Итоги заседания будут подведены в четверг, в 15:00 по Москве. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предполагает, что ставка будет сохранена на уровне 4,5% годовых.

Британский ЦБ снизил ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) в феврале, когда состоялось предыдущее заседание. При этом двое из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) выступили за снижение сразу на 50 б.п.

В прошлом году Банк Англии снижал ставку дважды - в августе и ноябре. До этого она находилась на максимальном за 16 лет уровне в 5,25% годовых.

CNBC указывает на высокую вероятность сохранения ставки в марте, учитывая непредсказуемость внешнеторговой политики президента США Дональда Трампа, глобальную торговую войну и то, как эти факторы могут повлиять на инфляцию в Великобритании.

Вместе с тем британская экономика демонстрирует признаки стагнации. В январе она сократилась на 0,1% месяц к месяцу после роста на 0,4% в декабре.

Также в ближайшее время вступают в силу изменения налогового законодательства страны, и британские компании опасаются, что увеличение налоговой нагрузки негативно повлияет на рост бизнеса, инвестиции и рабочие места.

В феврале Банк Англии предупреждал, что будет действовать осторожно. Тогда он ухудшил прогноз роста ВВП Великобритании на 2025 год и заявил, что в ближайшие месяцы ожидает временного ускорения инфляции до 3,7% с январских 3% (при целевых 2%) из-за повышения цен на энергоносители.

Председатель регулятора Эндрю Бейли в марте отметил рост опасений по поводу ослабления внутреннего спроса в стране, которое может способствовать замедлению инфляции.

"Фактор ослабления спроса, возможно, несколько усилился по сравнению с прошлым годом", - сказал он, выступая в британском парламенте.

По его словам, "базовый тренд" в потребительских ценах по-прежнему указывает на замедление инфляции.

Бейли также обратил внимание на угрозу возможных пошлин, заявив, что "риски для британской и даже мировой экономики существенны", а у британцев из-за пошлин будет меньше денег "в карманах".

В свою очередь, главный экономист британского ЦБ Хью Пилл сказал, что его по-прежнему тревожат инфляционные риски, и он не готов поддержать ускорение смягчения денежно-кредитной политики.

На этом фоне рынок будет пристально следить за распределением голосов на заседании центробанка в четверг.

"Есть видимые признаки разногласий в Банке Англии относительно необходимых в этом году темпов снижения ставок, - пишет специализирующийся на развитых рынках экономист ING Джеймс Смит. - Но с учетом устойчивости роста зарплат и инфляции мы ожидаем, что банк оставит ставки неизменными в этот четверг, а снизит их в следующий раз в мае".

Член MPC Кэтрин Манн, долго выступавшая против снижения ставок, в феврале неожиданно оказалась одной из проголосовавших за их снижение сразу на 50 б.п. "И отсюда возник вопрос: если главный "ястреб" готов голосовать за более резкое снижение ставок, последует ли вскоре его примеру остальной комитет? - пишет Смит. - Как бы это ни будоражило умы, ответ, судя по всему, "нет". Большинство представителей ЦБ, которые высказывались с тех пор, были гораздо осторожнее".

ING прогнозирует еще три снижения ставки Банка Англии в этом году, хотя признает, что инфляционное давление ставит регулятора в "некомфортное положение".