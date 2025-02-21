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Минюст США расследует практики работы UnitedHealth с программой Medicare

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США начало расследование в отношении UnitedHealth Group Inc., касающееся практик выставления компанией счетов в рамках государственной программы медицинского страхования Medicare, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, ведомство проверяет практики постановки диагнозов, требующих дополнительных выплат по страховым планам, в том числе в принадлежащих UnitedHealth медицинских группах.

В прошлом году WSJ сообщала, что Medicare возместила UnitedHealth расходы на миллиарды долларов, связанные с сомнительными диагнозами.

UnitedHealth владеет крупнейшей в США компанией сферы медицинского страхования и широкой сетью других активов в сфере здравоохранения, включая медицинские группы и бизнес в сфере управления аптечными льготами.

Акции UnitedHealth теряют в цене почти 11% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 4,7%.

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