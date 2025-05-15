Минюст США расследует практики работы UnitedHealth с программой Medicare Advantage

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США проводит уголовное расследование в отношении UnitedHealth Group Inc., касающееся практик работы со страховой программой Medicare Advantage, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, следствие активно ведется по крайней мере с лета 2024 года. Информации о конкретных обвинениях в адрес UnitedHealth на данный момент нет.

Страховые компании, участвующие в программе Medicare Advantage, получают дополнительные выплаты за обслуживание более тяжелых пациентов, что создает финансовую мотивацию для фиксации дополнительных диагнозов, отмечает WSJ. Государство возмещает UnitedHealth расходы на миллиарды долларов, связанные с сомнительными диагнозами.

UnitedHealth заявила, что не получала от Минюста уведомлений о проводимом расследовании.

В феврале WSJ сообщала, что Минюст начал расследование в отношении UnitedHealth, касающееся практик выставления компанией счетов в рамках государственной программы медицинского страхования Medicare. В частности, ведомство проверяет практики постановки диагнозов, требующих дополнительных выплат по страховым планам, в том числе в принадлежащих UnitedHealth медицинских группах.

UnitedHealth владеет крупнейшей в США компанией сферы медицинского страхования и широкой сетью других активов в сфере здравоохранения, включая медицинские группы и бизнес в сфере управления аптечными льготами.

Акции компании подешевели на 8,1% на дополнительных торгах в среду. С начала 2025 года их стоимость снизилась на 39%.