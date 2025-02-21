Ярослав Качиньский госпитализирован в кардиоотделение клиники Люблина

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Лидер польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Люблина, сообщает польское издание "Газета выборча".

По ее данным, "он поступил в больницу во второй половине дня в пятницу".

Сотрудница больницы рассказала газете, что "из соображений безопасности в документах о госпитализации он указан как NN, то есть как человек, которого, например, обнаружили на улице без документов".

Также в больнице сообщили, что политика доставили в больницу не на карете скорой помощи, а на служебном автомобиле в сопровождении охраны, и что он помещен в палату, которая отделена от остальной части больницы.

В то же время "Газета выборча" отмечает, что речь идет лишь о рутинных процедурах.

Качиньский, которому сейчас 75 лет, должен был присутствовать в пятницу в сейме (нижняя палата парламента Польши) на заседании одного из комитетов, но там так и не появился, пишет "Газета выборча".