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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Ярослав Качиньский вернется на должность вице-премьера Польши

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Председатель польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский вернется в правительство страны в должности вице-премьера, сообщил в среду в эфире Польского радио один из нынешних вице-премьеров Яцек Сасин.

"Накануне вечером я подал заявление об отставке с должности вице-премьера. Такие же отставки подали и другие вице-премьеры. Это связано с возвращением в правительство в этой должности Ярослава Качиньского", - сказал Сасин.

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Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий признавал, что дебаты о возвращении Ярослава Качиньского в правительство действительно идут.

Ярослав Качиньский в 2020-2022 гг. уже входил в правительство Моравецкого в должности вице-премьера. "Но тогда он отвечал лишь за повышение обороноспособности страны, теперь его роль в правительстве будет кардинально иной, ключевой - теперь он будет координировать всю работу правительства", - сказал Сасин.

Ярослав Качиньский - брат-близнец бывшего президента Польши Леха Качиньского, который погиб при крушении самолета близ Смоленска в 2010 году.

Польша Ярослав Качиньский
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