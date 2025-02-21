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Apple отключит функцию расширенной защиты облачных данных в Великобритании

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Apple Inc. отключит функцию расширенной защиты облачных данных (Advanced Data Protection, ADP) в Великобритании.

Такое решение принято компанией спустя две недели после появления в СМИ информации о том, что власти Великобритании потребовали от нее создать так называемый "бэкдор" для доступа к данным клиентов по всему миру.

Apple сообщила в пятницу, что ADP будет недоступна для новых пользователей в Великобритании. Тем, кто уже использует функцию, придется вручную отключить ее в течение определенного периода, чтобы сохранить учетные записи iCloud.

ADP для iCloud – это необязательная функция, добавляющая сквозное шифрование для обеспечения более высокого уровня безопасности облачных данных. Она защищает в том числе резервные копии iСloud, заметки, фото, текстовые сообщения и другие данные.

"Мы крайне разочарованы тем, что защита, предоставляемая ADP, не будет доступна нашим клиентам в Великобритании, учитывая продолжающийся рост утечек данных и других угроз конфиденциальности клиентов", - говорится в заявлении компании.

Отключение ADP не будет означать удаление функции сквозного шифрования, включенной по умолчанию для ряда сервисов Apple, в том числе iMessage и FaceTime.

Как сообщала ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, в январе Apple получила от британских властей требование создать "бэкдор" для доступа к пользовательским данным, который позволил бы правоохранительным органам и спецслужбам получать доступ к резервным копиям iPhone и другим облачным данным, которые в противном случае были бы недоступны даже самой Apple.

Apple Великобритания
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