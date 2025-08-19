Великобритания отозвала запрос на доступ к данным пользователей Apple

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Власти Великобритании согласились отозвать запрос на доступ к зашифрованным данным американских пользователей облачного сервиса Apple Inc., сообщила в соцсети Х директор национальной разведки США Тулси Габбард.

"Последние несколько месяцев я тесно сотрудничала с нашими партнерами в Великобритании вместе с президентом [США Дональдом] Трампом и вице-президентом [Джей Ди] Вэнсом для того, чтобы частные данные американцев оставались частными, а наши конституционные права и гражданские свободы были защищены", - написала она.

"В результате Великобритания согласилась отозвать свой мандат на открытие Apple "бэкдора" (намеренно оставленная разработчиком лазейка - ИФ), который позволил бы получить доступ к защищенным зашифрованным данным американских граждан и ущемил бы наши гражданские свободы", - отметила Габбард.

По сообщениям СМИ, британское правительство в 2025 году просило Apple создать бэкдор для доступа к зашифрованным пользовательским данным, загружаемым в iCloud. После этого компания заявила, что свернет сервис продвинутой защиты данных iCloud в Британии, и повторила, что никогда не делала и не будет делать бэкдоры к своим сервисам.