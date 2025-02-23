Трамп увидел в победе ХДС/ХСС в ФРГ усталость немцев от проблем с энергетикой и мигрантами

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье приветствовал победу правоцентристского консервативного блока ХДС/ХСС на выборах в ФРГ, назвав это "великим днем для Германии".

"Похоже, консервативная партия в Германии победила в очень больших и очень долгожданных выборах. Во многом как и в США, народ в Германии устал от политической программы, лишенной здравого смысла, особенно в вопросах энергетики и иммиграции", - написал Тармп в соцсети Truth Social.

В воскресенье в Германии прошли досрочные выборы в Бундестаг. Согласно данным экзит-полов, блок ХДС/ХСС получает 29% голосов, на втором месте - ультраправая "Альтернатива для Германии" с 19,5% голосов. Третье место занимает Социал-демократическая партия нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца с 16% голосов.