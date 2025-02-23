Олаф Шольц признал поражение на выборах

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье заявил, что его Социал-демократическая партия потерпела поражение на выборах.

"Это горький результат выборов для Социал-демократической партии, это поражение", - сказал Шольц в обращении к своим соратникам.

Он поздравил лидера альянса ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой.

Шольц также выступил решительно против крайне правых сил у власти, подчеркнув, что "этого нельзя допустить".

Согласно прогнозу телеканала ARD1, ХДС/ХСС получают 29% голосов, на втором месте - "Альтернатива для Германии" с 19,5% голосов.

На третьем месте - Социал-демократическая партия, она получает 16%. За ней - "Зеленые" с 13,5%.