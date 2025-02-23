Олаф Шольц признал поражение на выборах
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье заявил, что его Социал-демократическая партия потерпела поражение на выборах.
"Это горький результат выборов для Социал-демократической партии, это поражение", - сказал Шольц в обращении к своим соратникам.
Он поздравил лидера альянса ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой.
Шольц также выступил решительно против крайне правых сил у власти, подчеркнув, что "этого нельзя допустить".
Согласно прогнозу телеканала ARD1, ХДС/ХСС получают 29% голосов, на втором месте - "Альтернатива для Германии" с 19,5% голосов.
На третьем месте - Социал-демократическая партия, она получает 16%. За ней - "Зеленые" с 13,5%.