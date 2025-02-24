Новая Зеландия ввела дополнительные санкции в отношении 52 лиц из РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил о введении дополнительных санкций в отношении российских компаний и физический лиц в связи с ситуацией на Украине.

"Эти дополнительные санкции направлены против 52 физических и юридических лиц, причастных к военно-промышленному комплексу России, ее энергетическому сектору" - говорится в заявлении Питерса.

Он также сообщил о санкциях против ряда граждан КНДР, которые, по мнению Веллингтона, участвуют в поддержке российского ВПК.

Кроме того, глава новозеландского МИД объявил о дополнительном взносе в размере 3 млн новозеландских долларов ($1,7 млн) в Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ на Украине, находящийся под управлением Всемирного банка.

Как уточняется в заявлении Питерса, с марта 2022 года Новая Зеландия ввела санкции против более 1,8 тыс. физических и юридических лиц из России, а также ряд торговых мер в отношении РФ.