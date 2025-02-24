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Австралия в очередной раз ужесточила санкции в отношении России

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запрет на поездки в отношении 70 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 79 организаций из России, говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении премьер-министра страны Энтони Альбанезе и министра обороны Ричарда Марлеса.

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"Это самый крупный пакет санкций Австралии с февраля 2022 года", - сказано в заявлении.

Отмечается, что этот пакет санкций приурочен к годовщине начала Россией специальной военной операции на Украине.

Под санкции попали лица, поддерживающие "незаконные администрации России на востоке Украины и в Крыму", физические и юридические лица, "причастные к углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей", а также те, "кто распространяет дезинформацию с целью подорвать позиции Украины и правительств по всему миру".

Санкции распространяются на "объекты в оборонном, транспортном и финансовом секторах России"; вводится запрет на поставки в Россию коммерческих беспилотных летательных аппаратов и компонентов к ним.

В заявлении подчеркивается: "Австралия, работая с Украиной и нашими партнерами, поддерживает справедливый и прочный мир в Украине".

Австралия
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