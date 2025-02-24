Шойгу отправился с визитом в Индонезию и Малайзию

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отправился с визитом в Индонезию и Малайзию, запланированы переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений, включая безопасность и оборону, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"24 февраля 2025 года секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию. Поездка продлится до 28 февраля. В ходе визита запланированы переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе по тематике безопасности и обороны, а также развития сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также запланирован обмен мнениями по международным и региональным проблемам.