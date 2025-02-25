Президент Индонезии принял приглашение Путина посетить РФ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Индонезии Прабово Субианто принял приглашение главы российского государства Владимира Путина приехать в Россию, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Я передал послание президента, там упоминается и приглашение в нашу страну, оно принято с удовольствием, и я думаю, что это будет иметь свое продолжение в отношениях между нашими странами. В этом году отмечаем 75 лет дипломатических отношений, но приятно, что здесь помнят вклад и Советского Союза, и России в восстановление и экономики, и образования, и многих-многих других вещей", - сказал Шойгу.

По его словам, Россия помогла Индонезии подготовить более 6 800 военных кадровых офицеров. "Эта работа продолжается. Она имеет очень большие и хорошие перспективы", - добавил Шойгу.