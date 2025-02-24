Глава ЕК объявила о выделении Украине очередного транша помощи в 3,5 млрд евро

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заверила Украину в продолжении оказания помощи Евросоюза и сообщила о новом транше для Киева в 3,5 млрд евро.

"Могу объявить, что новая выплата в размере 3,5 млрд евро для Украины поступит уже в марте", - сказала глава ЕК, выступая в Киеве, где в понедельник находится делегация Еврокомиссии.

Она также напомнила о созванном председателем Евросовета Антониу Коштой чрезвычайном саммите ЕС 6 марта, который будет посвящен Украине и европейской безопасности. "Я представлю комплексный план по укреплению наших европейских возможностей в области производства вооружений и обороны. И Украина от этого тоже выиграет", - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, "на карту поставлена не только судьба Украины, это судьба Европы". "Свобода и суверенитет Украины отвечают интересам не только Европы, но и всего мира. (...) Это имеет большое значение не только для Европы, но и для Азии, Африки и по обе стороны Атлантики", - считает фон дер Ляйен.

"Нашим главным приоритетом является укрепление устойчивости Украины. На сегодняшний день наш союз и наши государства-члены оказали Украине помощь в размере 134 млрд евро - больше, чем кто-либо другой. (...) В то же время мы должны ускорить немедленную доставку оружия и боеприпасов. Это станет основой нашей работы в ближайшие недели", - сказала председатель Еврокомиссии.

Согласно ее заявлению, "инвестиции в суверенитет Украины" означают инвестиции в обеспечение безопасности.

"Когда мы говорим о безопасности, мы имеем в виду не только военный аспект. (...) Мы разработали амбициозный пакет мер по обеспечению энергетической безопасности. Цель - создать устойчивую, безопасную и конкурентоспособную энергетическую систему Украины. До конца следующего года мы полностью интегрируем украинский и молдавский рынки электроэнергии в наш электроэнергетический рынок", - добавила глава ЕК.