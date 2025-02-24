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Чрезвычайный саммит ЕС обсудит 6 марта инициативу по усилению вооружения Украины

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что представила на заседании совета глав МИД стран ЕС свою инициативу по усилению военной поддержки Украины в 2025 году, которую рассмотрит внеочередной саммит ЕС 6 марта.

"Мы обсуждали - и министры с этим согласились - новую инициативу, касающуюся военной помощи Украине. Конечно, все детали, и особенно цифры, будут предметом рассмотрения в предварительном порядке на чрезвычайном саммите 6 марта", - заявила она на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС.

По ее мнению, такие действия необходимы, чтобы усилить позицию Украины на возможных мирных переговорах. Она отметила, что на заседании совета эта инициатива получила "очень ясную поддержку", и была "выражена настоящая воля" относительно ее применения.

"Мы не говорили о цифрах. Руководители (стран ЕС - ИФ) должны сами это сделать", - добавила Каллас.

По ее словам, время не терпит, поэтому она рассчитывает, что страны ЕС смогут 6 марта согласовать решение. "Я верю в это, я настроена оптимистично", - заявила глава европейской дипломатии.

Инициатива Каллас направлена на увеличение поставок Киеву боеприпасов, систем ПВО, а также на меры по расширению подготовки украинских военнослужащих.

Евросоюз Кая Каллас МИД Украина
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