Поиск

ЕС приостановил действие санкций в ключевых секторах экономики Сирии

ЕС приостановил действие санкций в ключевых секторах экономики Сирии
Фото: Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник о своем решении приостановить ограничительные меры в отношении Сирии в ключевых секторах ее экономики.

"Совет сегодня принял решение приостановить ряд ограничительных мер в связи с ситуацией в Сирии. Это решение является частью усилий Европейского союза по поддержке инклюзивного политического перехода в Сирии и ее быстрого экономического восстановления, реконструкции и стабилизации", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

В документе сообщается, что "ЕС стремится способствовать взаимодействию с Сирией, ее народом и бизнесом в ключевых областях энергетики и транспорта, а также содействовать финансовым и банковским операциям, связанным с этими секторами, и тем, что необходимо для гуманитарных и восстановительных целей".

В миреНовые власти Сирии заявили, что рассчитывают на консенсус с сирийскими курдамиЧитать подробнее

В частности, совет решил приостановить секторальные меры в энергетическом - в том числе по нефти, газу и электроэнергии - и транспортном секторах. Из санкционного списка, предусматривающего "заморозку средств и экономических ресурсов", исключаются пять организаций: Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank и Syrian Arab Airlines. Разрешается предоставление средств и экономических ресурсов сирийскому Центральному банку.

Решением Совета ЕС вводятся определенные исключения из запрета на установление банковских отношений между сирийскими банками и финансовыми учреждениями на территориях государств-членов Евросоюза, разрешаются транзакции, связанные с энергетическим и транспортным секторами, а также транзакции, необходимые для гуманитарных и восстановительных целей.

"Вслед за сегодняшним решением совет продолжит свою работу и оценит, можно ли приостановить другие экономические санкции. Он также продолжит внимательно следить за ситуацией в стране, чтобы гарантировать, что такие приостановки остаются приемлемыми", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в то же время Совет ЕС сохраняет действующими санкционные списки, связанные с режимом Башара Асада, химическим оружием и незаконной торговлей наркотиками, а также продолжает меры против торговли оружием, товарами двойного назначения, оборудованием для внутренних репрессий, программным обеспечением для перехватов и слежки и меры против импорта и экспорта предметов сирийского культурного наследия.

ЕС Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Никто не пострадал при взрывах на территории консульства РФ в Марселе

Путин рассказал председателю КНР о российско-американских контактах

МИД Азербайджана закрыл представительства ВВС и "России Сегодня"

Лавров анонсировал переговоры по устранению проблем в работе посольств РФ и США

Лавров анонсировал переговоры по устранению проблем в работе посольств РФ и США

Россия прекратит бои на Украине, когда переговоры дадут твердый результат

ЕС запретит полеты авиакомпаниям третьих стран, выполняющим перевозки внутри РФ

ЕС запретит полеты авиакомпаниям третьих стран, выполняющим перевозки внутри РФ

ЕС вводит усиленные ограничения на поставку 53 компаниям товаров двойного назначения

Взрыв произошел около консульства РФ в Марселе

ЕС впервые вводит ограничения против нероссийских финорганизаций, использующих СПФС

Совет ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций

Совет ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5906 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне42 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });