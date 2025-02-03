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Новые власти Сирии заявили, что рассчитывают на консенсус с сирийскими курдами

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Нынешние власти Сирии обсуждают перспективы отношений с сирийскими курдами, которые контролируют северо-восток страны, однако разногласия пока сохраняются. Об этом сообщил в телеинтервью президент Сирии в переходный период Ахмед аш-Шараа.

"Относительно северо-востока: мы ведем переговоры с Сирийскими демократическими силами (СДС, ядро которых составляют курдские отряды самообороны) для того, чтобы решить проблемы, существующие в том регионе", - цитирует в понедельник агентство ЭФЭ выдержки из интервью аш-Шараа.

Он отметил, что "хоть по ряду деталей и существуют противоречия, расчет сделан на то, чтобы прийти к соглашению путем переговоров".

"Все указывают на необходимость сохранения единства Сирии, отвергают сепаратизм и отделение какой-либо из частей страны", - подчеркнул аш-Шараа.

Глава оборонного ведомства Сирии Мархаф Абу Касра ранее отмечал, что основным камнем преткновения между новыми властями в Дамаске и сирийскими курдами является проблема интеграции СДС в систему вооруженных сил страны.

Сирия СДС Сирийские демократические силы
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