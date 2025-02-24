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Трамп заявил, что РФ не будет возражать против европейских миротворцев на Украине

Американский президент считает, что украинский конфликт можно решить за несколько недель

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп уверен, что президент РФ Владимир Путин не будет против присутствия европейских миротворцев на Украине.

"Да, он согласится на это", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, согласится ли на такое условие Путин.

Трамп отметил, что задавал президенту РФ этот вопрос, и у него "нет с этим проблем".

"Я думаю, война может скоро завершиться. В ближайшие несколько недель", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме. Трамп отметил, что такие сроки реальны, "если будем умными".

Дональд Трамп США Владимир Путин РФ Украина
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