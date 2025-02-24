Трамп заявил, что Украине будет сложно вернуть территории на переговорах

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает возможным возвращение Украиной потерянных территорий в результате переговоров по урегулированию конфликта с Россией, но отмечает, что сделать это будет непросто.

"Может быть. Я отвечу: может быть. Я на это надеюсь. Но это не так-то просто", - ответил Трамп на вопрос о возможности возвращения Украине контроля над частью утраченных территорий.

Президент США заявил, что этот вопрос будет обсуждаться на переговорах по украинскому урегулированию.