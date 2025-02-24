Поиск

Трамп заявил, что Украине будет сложно вернуть территории на переговорах

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает возможным возвращение Украиной потерянных территорий в результате переговоров по урегулированию конфликта с Россией, но отмечает, что сделать это будет непросто.

В миреТрамп заявил, что РФ не будет возражать против европейских миротворцев на УкраинеЧитать подробнее

"Может быть. Я отвечу: может быть. Я на это надеюсь. Но это не так-то просто", - ответил Трамп на вопрос о возможности возвращения Украине контроля над частью утраченных территорий.

Президент США заявил, что этот вопрос будет обсуждаться на переговорах по украинскому урегулированию.

США Дональд Трамп Украина территории Россия переговоры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подтвердил, что ряд компаний РФ и США обсуждают крупные проекты

Путин заявил, что РФ и США могли бы подумать над энергометаллургическим мегапроектом в Сибири

Россия готова договариваться с США о 50%-м сокращении оборонных бюджетов

Москва не видит ничего плохого в участии Европы в переговорах по Украине

Путин: Россия не против сохранения украинской государственности

Макрон заверил Трампа, что Европа усилит свою оборону

Канада расширила санкции против РФ, добавив в списки более 70 физлиц и юрлиц

Трамп заявил, что РФ не будет возражать против европейских миротворцев на Украине

Трамп заявил, что США заинтересованы в российских редкоземельных металлах

Трамп рассчитывает на скорую встречу с Путиным

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5906 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне43 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });