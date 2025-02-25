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В Белом доме выразили надежду на скорые встречи Трампа с Путиным и Зеленским

В Белом доме выразили надежду на скорые встречи Трампа с Путиным и Зеленским
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США надеется, что встречи американского президента Дональда Трампа с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоятся в ближайшее время, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

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"Мы рассчитываем, что эти встречи состоятся очень скоро, особенно с президентом Зеленским", - сказала она в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос ведущего о возможности таких встреч.

Левитт отметила, что Трамп добивается подписания с Зеленским соглашения по разработке полезных ископаемых, чтобы вернуть американским налогоплательщикам средства, истраченные на помощь Киеву.

"Он ожидает, что президент Зеленский подпишет это соглашение. Это правильно, если учитывать, что американские налогоплательщики вложили сотни миллиардов долларов в оборону Украины. Если бы не американский народ, Украина больше не существовала бы как страна. И президент Трамп знает это, он дает американскому народу то, чего он заслуживает", - подчеркнула представитель Белого дома.

США Белый дом Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский
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