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Трамп заявил, что конфликт на Украине может быть урегулирован в течение нескольких недель

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что украинский конфликт можно будет урегулировать за несколько недель.

Он в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома он сказал, что, по его мнению, война на Украине может закончиться "скоро".

В ответ на уточняющий вопрос: "Как скоро?", Трамп заявил: " - "Я думаю, мы могли бы закончить это в течение нескольких недель. Если мы будем умными".

Затем добавил: "Если мы не будем умными, это продолжится, и мы продолжим проигрывать".

Ранее на совместной с находящимся в США президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции Трамп заявил, что Вашингтон нацелен на достижение перемирия на Украине как можно скорее.

"Мы сосредоточены на том, чтобы сначала достичь прекращения огня на Украине как можно скорее и, в конечном счете, постоянного мира". Позже он уточнил, что предпочел бы сразу заключить соглашение об урегулировании, минуя этап с перемирием.

"Мы работаем над тем, чтобы остановить войну. Будь то перемирие, или прямое мирное соглашение. Я бы хотел, чтобы было соглашение. Но перемирия добиться всегда немного быстрее", - указал Трамп.

Макрон после встречи с Трампом в интервью Fox News также сказал, что перемирие "может быть достигнуто в ближайшие недели".

Он также заявил, что сказал, что беседовал с европейскими лидерами и многие из них готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

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