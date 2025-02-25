Поиск

Bloomberg сообщил, что Индонезия вскоре отменит запрет на продажу iPhone 16

Bloomberg сообщил, что Индонезия вскоре отменит запрет на продажу iPhone 16
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. согласовала с властями Индонезии условия отмены запрета на продажи iPhone 16, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, компания и министерство промышленности страны уже на этой неделе подпишут меморандум о согласии. Также состоится пресс-конференция.

Министерство планирует разрешить продажу iPhone 16 как можно скорее, говорят источники. При этом Apple не намерена сразу начинать производство iPhone в стране.

Индонезия заблокировала продажи новейших смартфонов Apple в октябре прошлого года в связи с тем, что компания не выполнила требований, касающихся инвестиций в страну.

После этого Apple пообещала инвестировать в нее $1 млрд, и президент Индонезии Прабово Субианто предписал министрам принять это предложение. Однако в январе министерство промышленности неожиданно оставило запрет на продажу устройств в силе, рассчитывая на улучшение условий со стороны компании.

Теперь Apple также обещает обучать местное население в сфере НИОКР на примере своей продукции, с тем чтобы индонезийцы могли разрабатывать аналогичное программное обеспечение и собственные товары. По словам источников, такое предложение должно устроить власти, призывавшие Apple открыть в стране НИОКР-объекты.

Кроме того, индонезийский министр промышленности Агус Гумиванг Картасасмита на прошлой неделе сообщил, что Apple урегулировала задолженность перед государством на $10 млн за несоблюдение местных правил в 2020-2023 годах.

Apple iPhone Индонезия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле заявили, что приняли извинения Вучича за ошибочное голосование в ООН

В Кремле заявили, что приняли извинения Вучича за ошибочное голосование в ООН

Госсекретарь США призвал ООН вернуться к уставной миссии - положить конец войнам

В Белом доме выразили надежду на скорые встречи Трампа с Путиным и Зеленским

В Белом доме выразили надежду на скорые встречи Трампа с Путиным и Зеленским

Рубио заявил, что США обсудят с РФ ее шаги по разрешению конфликта на Украине

Что случилось этой ночью: вторник, 25 февраля

Белый дом разрешил игнорировать требование об отчетах чиновников о проделанной работе

Белый дом разрешил игнорировать требование об отчетах чиновников о проделанной работе

Полицейские в Марселе задержали двух подозреваемых в нападении на консульство РФ

Трамп заявил, что конфликт на Украине может быть урегулирован в течение нескольких недель

СБ ООН принял американскую резолюцию по Украине

Макрон призвал Трампа использовать политику сдерживания в переговорах с Путиным

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5906 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне43 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });