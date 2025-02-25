Bloomberg сообщил, что Индонезия вскоре отменит запрет на продажу iPhone 16

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. согласовала с властями Индонезии условия отмены запрета на продажи iPhone 16, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, компания и министерство промышленности страны уже на этой неделе подпишут меморандум о согласии. Также состоится пресс-конференция.

Министерство планирует разрешить продажу iPhone 16 как можно скорее, говорят источники. При этом Apple не намерена сразу начинать производство iPhone в стране.

Индонезия заблокировала продажи новейших смартфонов Apple в октябре прошлого года в связи с тем, что компания не выполнила требований, касающихся инвестиций в страну.

После этого Apple пообещала инвестировать в нее $1 млрд, и президент Индонезии Прабово Субианто предписал министрам принять это предложение. Однако в январе министерство промышленности неожиданно оставило запрет на продажу устройств в силе, рассчитывая на улучшение условий со стороны компании.

Теперь Apple также обещает обучать местное население в сфере НИОКР на примере своей продукции, с тем чтобы индонезийцы могли разрабатывать аналогичное программное обеспечение и собственные товары. По словам источников, такое предложение должно устроить власти, призывавшие Apple открыть в стране НИОКР-объекты.

Кроме того, индонезийский министр промышленности Агус Гумиванг Картасасмита на прошлой неделе сообщил, что Apple урегулировала задолженность перед государством на $10 млн за несоблюдение местных правил в 2020-2023 годах.