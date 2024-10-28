Индонезия заблокировала продажи iPhone 16 в стране

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Индонезия заблокировала продажи новейших смартфонов Apple Inc. в связи с тем, что американская компания не выполнила требований, касающихся инвестиций в страну.

Запрет не касается других продуктов Apple, пишет газета The Wall Street Journal.

Как говорится в сообщении министерства промышленности Индонезии, PT Apple Indonesia, местное подразделение компании, "не выполнило инвестиционные обязательства", необходимые для того, чтобы иметь возможность продавать iPhone 16 в стране.

По данным индонезийского информагентства Antara, PT Apple Indonesia должна сделать инвестиции в размере 1,71 трлн индонезийских рупий ($108,7 млн), чтобы получить лицензию на продажу iPhone 16 в стране. В настоящее время их объем ниже нужного показателя на 240 млрд рупий.

В соответствии с политикой властей Индонезии, нацеленной на поддержку местной промышленности и сокращение зависимости от импорта, зарубежным компаниям необходимо выполнять требования, касающиеся использования продуктов и услуг внутри страны. Это может осуществляться разными способами, в том числе за счет инвестиций или найма местного персонала.

Запрет касается продаж iPhone 16 внутри страны и не относится к устройствам, купленным за рубежом.

Индонезийский рынок смартфонов является довольно привлекательным для потребителей, учитывая рост численности и располагаемых доходов населения, отмечает WSJ.