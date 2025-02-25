Поиск

Песков заявил о более сбалансированной позиции США по Украине, чем Европы

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - США занимают на данный момент более сбалансированную позицию, направленную на урегулирование конфликта вокруг Украины, возможно после контактов Брюсселя и Вашингтона Европа тоже будет тяготеть к большему балансу в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что Соединенные Штаты занимают гораздо более сбалансированную позицию, которая действительно помогает усилиям, направленным на урегулирование конфликта вокруг Украины. Мы, безусловно, это приветствуем, мы считаем, что действительно такая сбалансированная позиция говорит о настоящем желании внести вклад в урегулирование", - сказал Песков журналистам, комментируя принятие Совбезом ООН резолюции США по Украине.

При этом он добавил: "Что касается европейцев, то, конечно, заявления, которые делаются из Брюсселя и так далее, которые в том числе из Киева звучали вчера, – они пока о сбалансированности не сигнализируют, но, возможно, по итогам контактов европейцев с американцами как-то в Европе будут тяготеть к большему балансу".

Дмитрий Песков США ЕС Евросоюз Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле заявили, что приняли извинения Вучича за ошибочное голосование в ООН

В Кремле заявили, что приняли извинения Вучича за ошибочное голосование в ООН

Bloomberg сообщил, что Индонезия вскоре отменит запрет на продажу iPhone 16

Bloomberg сообщил, что Индонезия вскоре отменит запрет на продажу iPhone 16

Госсекретарь США призвал ООН вернуться к уставной миссии - положить конец войнам

В Белом доме выразили надежду на скорые встречи Трампа с Путиным и Зеленским

В Белом доме выразили надежду на скорые встречи Трампа с Путиным и Зеленским

Рубио заявил, что США обсудят с РФ ее шаги по разрешению конфликта на Украине

Что случилось этой ночью: вторник, 25 февраля

Белый дом разрешил игнорировать требование об отчетах чиновников о проделанной работе

Белый дом разрешил игнорировать требование об отчетах чиновников о проделанной работе

Полицейские в Марселе задержали двух подозреваемых в нападении на консульство РФ

Трамп заявил, что конфликт на Украине может быть урегулирован в течение нескольких недель

СБ ООН принял американскую резолюцию по Украине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5906 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне43 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });