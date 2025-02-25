Песков заявил о более сбалансированной позиции США по Украине, чем Европы

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - США занимают на данный момент более сбалансированную позицию, направленную на урегулирование конфликта вокруг Украины, возможно после контактов Брюсселя и Вашингтона Европа тоже будет тяготеть к большему балансу в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что Соединенные Штаты занимают гораздо более сбалансированную позицию, которая действительно помогает усилиям, направленным на урегулирование конфликта вокруг Украины. Мы, безусловно, это приветствуем, мы считаем, что действительно такая сбалансированная позиция говорит о настоящем желании внести вклад в урегулирование", - сказал Песков журналистам, комментируя принятие Совбезом ООН резолюции США по Украине.

При этом он добавил: "Что касается европейцев, то, конечно, заявления, которые делаются из Брюсселя и так далее, которые в том числе из Киева звучали вчера, – они пока о сбалансированности не сигнализируют, но, возможно, по итогам контактов европейцев с американцами как-то в Европе будут тяготеть к большему балансу".