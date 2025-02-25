Британский премьер-министр планирует обсудить Украину с европейскими лидерами

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания обсуждает возможность созыва группы европейских лидеров для проведения переговоров по ситуации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, встреча может состояться уже в воскресенье 2 марта. Офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера отказался комментировать информацию об этих планах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что ведет "серьезные переговоры" с президентом России Владимиром Путиным.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон провел совещание группы стран-союзниц по ситуации на Украине, на котором, помимо европейских лидеров, также присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

24 февраля состоялась встреча в Киеве, на которую приехали глава Европейского совета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Канады Джастин Трюдо, испанский премьер Педро Санчес и премьеры стран Северной Европы. Они обсуждали с представителями украинских властей поддержку Украины и изменения в политике США при администрации Трампа.

Кроме того, Кир Стармер собирается встретиться с Трампом в Вашингтоне 27 февраля.