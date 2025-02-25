Советник Трампа настаивает на исключении Канады из разведывательного альянса "Пять глаз"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента США Дональда Трампа Питер Наварро настаивает на исключении Канады из альянса по обмену разведданными "Пять глаз", пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, знакомых с ситуацией, Наварро считает, что на Канаду необходимо усилить давление, в частности, лишив ее места в этом альянсе. Неизвестно, поддерживает ли эту идею сам Трамп, однако члены его администрации ее обсуждают.

Альянс "Пять глаз" состоит из Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США. Обменом данными занимаются несколько разведывательных организаций из этих стран.

Трамп за последние недели неоднократно критиковал Канаду, в частности, за несправедливые, по его мнению, условия для двусторонней торговли.