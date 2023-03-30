Военная разведка США планирует расширить систему обмена информацией с союзниками

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Разведывательное управление Министерства обороны США (РУМО) планирует модернизировать свою международную систему обмена разведывательными данными, чтобы обеспечить сотрудничество с более широкой коалицией союзников, сообщило издание Defense News, ссылаясь на представителя ведомства.

РУМО использует сверхсекретную систему для связи и обмена разведданными между США и их партнерами в рамках разведывательного альянса "Пять глаз" - Великобританией, Австралией, Новой Зеландией и Канадой.

Как подчеркивает издание, РУМО управляет более чем дюжиной международных информационных систем. Одной из них является система Stone Ghost - кодовое имя высокозащищенной сети для обмена сверхсекретной информацией, получаемой разведывательными службами альянса "Пять глаз".

По словам директора по информационным технологиям РУМО Дуга Косса, управление в 2024 году начнет разработку обновления для сети Stone Ghost, чтобы по мере необходимости можно было делиться оперативной информацией с большим количеством стран. У РУМО есть возможность обмениваться информацией с другими странами, но для этого требуется отдельная система, сказал Косса на встрече с журналистами в штаб-квартире управления в Вашингтоне.

"Идея состоит в том, чтобы добавлять и удалять из системы страны на основе набора разведывательных задач, на которых мы сосредоточены исключительно коллективно", - отметил он. Именно на это будут направлены эти усилия по модернизации - "как вы добавляете и удаляете партнеров на лету", сказал представитель РУМО.