Туск объявил о встрече 2 марта в Лондоне группы лидеров для обсуждения вопросов обороны

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что несколько европейских лидеров соберутся 2 марта в Лондоне для обсуждения совместных планов в сфере обороны, передают европейские СМИ.

"Мы будем в Лондоне в воскресенье вместе с нашими британскими друзьями и группой лидеров для обсуждения совместных планов в сфере обороны", - сказал он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что Великобритания обсуждает возможность созыва 2 марта группы европейских лидеров для проведения переговоров по ситуации на Украине.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон провел совещание группы стран-союзниц по ситуации на Украине, на котором, помимо европейских лидеров, также присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

24 февраля состоялась встреча в Киеве, на которую приехали глава Европейского совета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Канады Джастин Трюдо, испанский премьер Педро Санчес и премьеры стран Северной Европы. Они обсуждали с представителями украинских властей поддержку Украины и изменения в политике США при администрации Трампа.