Поиск

Туск объявил о встрече 2 марта в Лондоне группы лидеров для обсуждения вопросов обороны

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что несколько европейских лидеров соберутся 2 марта в Лондоне для обсуждения совместных планов в сфере обороны, передают европейские СМИ.

"Мы будем в Лондоне в воскресенье вместе с нашими британскими друзьями и группой лидеров для обсуждения совместных планов в сфере обороны", - сказал он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что Великобритания обсуждает возможность созыва 2 марта группы европейских лидеров для проведения переговоров по ситуации на Украине.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон провел совещание группы стран-союзниц по ситуации на Украине, на котором, помимо европейских лидеров, также присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

24 февраля состоялась встреча в Киеве, на которую приехали глава Европейского совета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Канады Джастин Трюдо, испанский премьер Педро Санчес и премьеры стран Северной Европы. Они обсуждали с представителями украинских властей поддержку Украины и изменения в политике США при администрации Трампа.

Великобритания США Украина Польша Дональд Туск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров обсудил в Тегеране реализацию совместных с Ираном проектов, обстановку на Ближнем Востоке

Лавров обсудил в Тегеране реализацию совместных с Ираном проектов, обстановку на Ближнем Востоке

Британский премьер-министр планирует обсудить Украину с европейскими лидерами

Энергетики призвали руководство ЕС снизить налоги на электроэнергию

Shell сообщила о росте мирового рынка СПГ в 2024 году всего на 3 млн тонн

Shell сообщила о росте мирового рынка СПГ в 2024 году всего на 3 млн тонн

В Кремле заявили, что приняли извинения Вучича за ошибочное голосование в ООН

В Кремле заявили, что приняли извинения Вучича за ошибочное голосование в ООН

Bloomberg сообщил, что Индонезия вскоре отменит запрет на продажу iPhone 16

Bloomberg сообщил, что Индонезия вскоре отменит запрет на продажу iPhone 16
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2184 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5907 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });