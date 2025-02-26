Трамп заявил, что не может гарантировать урегулирование украинского конфликта

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что сделку по завершению конфликта на Украине удастся заключить, однако он не может этого гарантировать, так как со сделками бывают "удивительные вещи".

"Я думаю, мы заключим сделку. Я не могу это гарантировать... Много удивительных вещей происходит со сделками, но я думаю, что мы придем к соглашению", - заявил он в среду в ходе заседания своей администрации.