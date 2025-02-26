Поиск

Трамп заявил, что не может гарантировать урегулирование украинского конфликта

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что сделку по завершению конфликта на Украине удастся заключить, однако он не может этого гарантировать, так как со сделками бывают "удивительные вещи".

"Я думаю, мы заключим сделку. Я не могу это гарантировать... Много удивительных вещей происходит со сделками, но я думаю, что мы придем к соглашению", - заявил он в среду в ходе заседания своей администрации.

Дональд Трамп США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент США сказал, что можно забыть о НАТО в контексте членства Украины

Президент США сказал, что можно забыть о НАТО в контексте членства Украины

Что произошло за день: среда, 26 февраля

Трамп не видит смысла давать Украине американские гарантии безопасности

Трамп намерен 28 февраля подписать с Зеленским соглашение по редкоземельным металлам

Трамп намерен 28 февраля подписать с Зеленским соглашение по редкоземельным металлам

Рождаемость в Южной Корее в 2024 году выросла впервые за девять лет

Рождаемость в Южной Корее в 2024 году выросла впервые за девять лет

Рубио заявил, что США еще не согласовали с Украиной сделку по редкоземельным металлам

Рубио заявил, что США еще не согласовали с Украиной сделку по редкоземельным металлам

Финский ОПК получит заказы для Украины на 660 миллионов евро

Эмир Катара планирует посетить Россию 17 апреля

Обострение палестино-израильского конфликта

WSJ сообщила о подготовке ХАМАС к возобновлению боевых действий в Газе

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5915 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне47 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2186 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });