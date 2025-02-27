Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,2%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг продолжил нисходящую коррекцию среды из-за появившихся сомнений в скором урегулировании конфликта вокруг Украины в свете новых заявлений президента США Дональда Трампа, фактором давления также выступает просевшая нефть (фьючерс на Brent торгуется ниже $72,8 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов снизился на 1,2%, лидерами отката выступают акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-4%), ГК "Самолет" (-3,4%).

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 3238,05 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 февраля, составляет 85,9279 руб. (-70,39 копейки).

Подешевели также акции "НОВАТЭКа" (-3,3%), АФК "Система" (-2,5%), "АЛРОСА" (-2,4%), "ММК" (-2,3%), "Т-Технологии" (-1,7%), "Аэрофлота" (-1,5%), "Газпрома" (-1,4%), "Магнита" (-1,4%), "НЛМК" (-1,2%), "РусГидро" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Норникеля" (-1,1%), "Газпром нефти" (-1%), ВТБ (-0,9%), Сбербанка (-0,7% и -0,6% "префы"), "Северстали" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -1,1% "префы").

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%).

Президент США считает, что сделку по завершению конфликта на Украине удастся заключить, однако он не может этого гарантировать, так как со сделками бывают "удивительные вещи".

"Я думаю, мы заключим сделку. Я не могу это гарантировать... Много удивительных вещей происходит со сделками, но я думаю, что мы придем к соглашению", - заявил он в среду в ходе заседания своей администрации. Также Трамп заявил, что российской стороне придется пойти на уступки, чтобы достичь урегулирования ситуации на Украине.

"Мы сделаем все, что можем, чтобы достичь сделки, хорошей для обеих сторон", - сказал американский лидер во время общения с журналистами. Он заверил, что постарается, чтобы соглашение "было хорошим для Украины".

При этом Трамп отметил, что не видит смысла давать Украине американские гарантии безопасности, так как этим должна заниматься Европа.

По его словам, в рамках украинского урегулирования США не планируют предлагать ослабление американских санкций против РФ.

Кроме того, он заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО. "Я могу сказать вам следующее: вы можете забыть о НАТО", - сказал Трамп, отвечая на вопрос об украинском конфликте. При этом он отметил, что, по его мнению, именно перспектива вступления Украины в НАТО стала одной из причин нынешнего конфликта.

Тем временем, опубликованные накануне еженедельные данные Росстата о росте потребительских цен в России показали сохранение высоких темпов инфляции, что предполагает пролонгацию жесткой монетарной политики ЦБ. Так, инфляция с 18 по 24 февраля 2025 года составила 0,23% после 0,17% с 11 по 17 февраля, также 0,23% с 4 по 10 февраля и 0,16% с 28 января по 3 февраля. С начала месяца рост цен к 24 февраля составил 0,70%, с начала года - 1,94%.

Из данных за 24 дня февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля ускорилась до 10,11% с 10,00% на 17 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

По оценке аналитика ФГ "Финам" Саида Керимханова, коррекция рынка акций РФ ускорилась еще в среду из-за фиксации прибыли игроками на фоне снижения темпа поступления новостей по урегулированию украинского конфликта. Растущая инфляция и дешевеющая нефть также оказали давление на рынок.

Банк России в своем среднесрочном макроэкономическом обзоре показал, что ожидает ускорение инфляции на конец марта до 10,6%, а также пересмотрел прогноз инфляции на 2025 год. К концу 2025 года, по мнению ЦБ, темп роста цен снизится до целевых 4%, отметил аналитик.

"Индекс МосБиржи на дневном графике находится выше 50-дневной экспоненциальной средней и снижается. Предполагаем, что углубление коррекции может продолжиться в ближайшее время и тогда уровнем поддержки может выступить отметка в 3147 пунктов", - считает Керимханов.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, накануне министр иностранных дел РФ Лавров заявил о неприемлемости размещения на Украине европейских миротворцев, тем самым напомнив рынкам о рисках затяжных мирных переговоров.

Рынок акций РФ развивает коррекцию от достигнутых на неделе годовых максимумов в ожидании геополитических и корпоративных новостей. Четверг, в частности, будет богат на отчетности, среди которых будут финансовые результаты Сбербанка за 2024 год по МСФО: от эмитента ожидают нового рекорда по прибыли и дивидендам, а его акции находятся недалеко от пиков текущего и прошлого года, отметила аналитик.

В США в среду индексы акций изменились на 0,01-0,4%, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Продажи новых домов в США в январе сократились на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 657 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 734 тыс. домов, а не 698 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в январе до 680 тыс. с ранее объявленного декабрьского уровня, по данным Trading Economics.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,02%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi снизился на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракты изменяются в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке цены на азиатской сессии умеренно корректируются вверх после снижения.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве в четверг составила $72,77 за баррель (+0,3%), апрельская цена фьючерса на WTI - $68,76 за баррель (+0,2%).