Бразильское председательство в БРИКС назвало среди приоритетов сотрудничество в ИИ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - На первой в 2025 году встрече шерп/су-шерп стран БРИКС бразильское председательство назвало своими приоритетами сотрудничество в сфере здравоохранения, искусственного интеллекта, климата и финансов, российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"25-26 февраля в столице Бразилии состоялась первая в текущем году встреча шерп/су-шерп стран БРИКС. (...) В ходе заседания бразильское председательство представило приоритеты на текущий год с упором на развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, искусственного интеллекта, климата и финансов. Обсуждены вопросы институционального развития объединения", - сообщил МИД РФ в среду.

На Смоленской площади отметили, что участники встречи выразили готовность продолжить реализацию инициатив, запущенных во время председательства России в 2024 году.

"На полях" встречи состоялись двусторонние контакты С.А.Рябкова с делегациями Бразилии, Египта, Индии, Ирана, ОАЭ, Эфиопии и ЮАР", - говорится в сообщении.

Делегации стран-участниц БРИКС и глав диппредставительств государств-партнеров объединения принял президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщили в российском МИД.