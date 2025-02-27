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БРИКС временно приостанавливает расширение

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос расширения БРИКС в данный момент не стоит на повестке дня, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на министерство иностранных дел (МИД) Бразилии, которая в текущем году является председателем объединения.

"БРИКС не планирует расширения в этом году, заявили "Известиям" в МИД Бразилии. Там отметили, что в результате увеличения числа участников возникли институциональные проблемы. В год своего председательства страна сосредоточится на их разрешении", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что за последние два года в БРИКС состоялись два раунда расширения: в 2024 году к пятерке (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) присоединились еще четыре страны (Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия), а с 2025 года в БРИКС входит Индонезия.

"Расширение было в последние два председательства (ЮАР и России). Кроме того, за время российского председательства 12 стран были приглашены присоединиться в качестве стран-партнеров. На данный момент согласились девять стран, еще три не дали окончательного ответа. Что касается полноправных членов, Индонезия только что приняла приглашение, сделанное во время саммита в Йоханнесбурге в 2023 году", - пояснил газете официальный представитель министра иностранных дел Бразилии Жоэл Сампайо.

По словам представителя шерпы Бразилии в БРИКС Дэниеля Лейтао, среди приоритетов бразильского председательства - адаптация после последнего раунда расширения, включая полную интеграцию новых участников в рабочие процессы.

"В результате расширения возникло несколько институциональных проблем. Возникают трудности из-за растущего количества мероприятий, в некоторой степени дублирования работы между существующими механизмами и отсутствия консолидированного и постоянного реестра документов и инициатив, что представляет особую сложность для новых членов. Бразилия сосредоточит свои усилия на решении этих задач в ближайшие месяцы", - отметил Лейтао в беседе с "Известиями".

Известия БРИКС Бразилия Египет Индия
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