ХАМАС передал Красному Кресту тела четырех израильских заложников

Палестинские заключенные покидают израильскую тюрьму

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Тела четырех израильских заложников радикального движения ХАМАС переданы Красному Кресту на контрольно-пропускном пункте (КПП) Керем-Шалом, сообщает Times of Israel со ссылкой на представителя службы безопасности еврейского государства.

"Четверо убитых заложников были переданы Красному Кресту", - сообщает издание.

Израильские СМИ отмечают, что возле КПП тела заложников ждут машины судебно-медицинской экспертизы и представители властей.

Ожидается, что Израиль проведет судебно-медицинскую идентификацию тел вблизи границы, чтобы определить, вернул ли ХАМАС останки действительно тех граждан, которые находились в заложниках.

Тем временем телеканал Al Jazeera сообщает, что колонна освобожденных палестинских заключенных покидает израильскую тюрьму.

"Колонна Красного Креста в сопровождении израильских вооруженных сил с группой освобожденных палестинских заключенных вошла в (...) город Бейтуния на Западном берегу недалеко от Рамаллы", - сообщает телеканал.

Согласно достигнутому соглашению, Израиль должен был освободить более 600 палестинских заключенных в обмен на выдачу тел израильских заложников из сектора Газа.