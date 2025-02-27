ХАМАС призывает Израиль приступить ко второму этапу соглашения о прекращении огня

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС заявило, что для освобождения оставшихся заложников Израилю необходимо перейти ко второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа и начать переговоры.

"Мы подтверждаем нашу полную приверженность соглашению о прекращении огня со всеми его деталями и положениями и нашу готовность вступить в переговоры, связанные со вторым этапом соглашения", - говорится в заявлении ХАМАС.

В нем подчеркивается, что переговоры - единственный способ освободить израильских заложников.

В движении добавили, что попытки властей Израиля воспрепятствовать освобождению палестинских заключенных "провалились".