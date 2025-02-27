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Турция рассчитывает на мировое сообщество в предотвращении нового конфликта в Газе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Турция рассчитывает на помощь мирового сообщества, в том числе России и Китая, в оказании давления на Израиль с целью не допустить возобновления конфликта в секторе Газа, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.

"Международное сообщество, в частности Америка, Европа, постоянные члены Совета Безопасности ООН - Россия и Китай - должны оказать необходимое давление на Израиль", - заявил глава МИД Турции в интервью телеканалу Al-Jazeera.

По его словам, "есть опасения, что (премьер-министр Израиля Биньямин - ИФ) Нетаньяху, как только получит всех заложников, снова начнет войну".

Фидан отметил, что "проводимая Израилем политика геноцида" не только наносит огромный ущерб региону, но делает систему международной безопасности "еще более хрупкой".

"Это невероятно ослабляет веру всех стран в международную систему. Мы приближаемся к моменту, когда все будут чувствовать необходимость защищать себя все больше и больше, а это открывает путь к возможным войнам и конфликтам. Это плохо для человечества. Это должно быть остановлено", - подчеркнул министр.

Турция ООН Газа Израиль
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