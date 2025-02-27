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ХАМАС готов продлить первую фазу сделки о прекращении огня в секторе Газа

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Группировка ХАМАС выразила готовность продлить первый этап соглашения о прекращении огня в секторе Газа при условии полного вывода израильских войск из анклава и международных гарантий невозобновления военных действий, пишут израильские СМИ.

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"Мы готовы продлить первый этап сделки или объединить два этапа, но в соответствии с нашими красными линиями, - заявил представитель группировки Абдель Латиф аль-Кануа. - Требуем полного вывода израильских войск из Газы, а также прекращения войны с международными гарантиями и восстановления сектора".

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников и палестинских заключенных вступило в силу 19 января. Первый этап сделки, предусматривающий освобождение 33 израильских заложников в обмен на более 1,5 тысячи палестинских заключенных и частичный вывод израильских войск из анклава, завершается 1 марта.

Второй этап, переговоры по которому продолжаются, касается освобождения оставшихся заложников, постоянного прекращения огня и полного вывода израильских войск из Газы.

Израильская сторона, по данным СМИ, настаивает на продлении первой фазы сделки.

Как пишут арабские СМИ, Египет проинформировал делегацию ХАМАС, недавно посетившую Каир, о том, что Израиль получил зеленый свет от президента США Дональда Трампа на возобновление того, что он назвал "адом на Ближнем Востоке", в случае если радикальная группировка не ответит положительно на требования еврейского государства о продлении первого этапа соглашения.

Хроника 07 октября 2023 года – 27 февраля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль США ХАМАС Газа Абдель Латиф аль-Кануа
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