Шойгу встретился в Куала-Лумпуре с гендиректором Совета нацбезопасности Малайзии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Куала-Лумпур провел переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Малайзии Нуширваном Зайналом Абидином.

"Нам придется решить много задач после встречи наших руководителей", - сказал Шойгу.

В сентябре 2024 года на полях Восточного экономического форума состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом.

Ранее сообщалось, что секретарь российского Совбеза планирует провести в Куала-Лумпуре переговоры с высшим руководством Малайзии по ряду актуальных вопросов.