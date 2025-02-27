Шойгу обсудил с премьером Малайзии углубление сотрудничества Москвы и Куала-Лумпура

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим обсудили на встрече в Куала-Лумпуре перспективы углубления политического, военного, торгово-экономического, энергетического и гуманитарного взаимодействия, а также сотрудничество в области космоса и атомной энергетики.

"(В составе нашей делегации - ИФ) приехали представители многих министерств и ведомств. Обсудим вопросы космоса и атомной энергетики", - сказал Шойгу в приветственном слове.

В пресс-службе аппарата Совбеза РФ уточнили, что на встрече также обсуждалась перспектива углубления политического, военного, торгово-экономического, энергетического и гуманитарного взаимодействия стран.

Шойгу также зачитал послание президента РФ Владимира Путина, в котором глава государства отметил, что российско-малайзийские отношения носят традиционно дружеский характер.

"Консолидация наших усилий будет способствовать развитию наших отношений", - зачитал секретарь российского Совбеза послание Путина.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Куала-Лумпур. В ходе поездки Шойгу провел ряд переговоров с высшим руководством Малайзии по ряду актуальных вопросов. В частности, он встретился с гендиректором Совета нацбезопасности Малайзии Нуширваном Зайналом Абидином.