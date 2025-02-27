Цена нефти Brent немного повысилась до $72,8 за баррель

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо повышаются на торгах в четверг, оставаясь вблизи минимумов с начала этого года.

Давление на рынок оказывают перспективы введения новых пошлин на импорт президентом США Дональдом Трампом и их потенциальные последствия для экономической активности. Кроме того, трейдеры продолжают следить за переговорами по Украине, полагая, что снижение напряженности в регионе может привести к возобновлению поставок из РФ, отмечает Market Watch.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $72,78 за баррель, что на $0,25 (0,34%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,49 (0,7%) до $72,53 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,17 (0,25%) до $68,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,31 (0,5%) до $68,62 за баррель.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал первое за пять недель снижение запасов нефти, а также увеличение резервов нефтепродуктов.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 2,33 млн баррелей до 430,16 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, выросли на 1,3 млн баррелей до 24,6 млн баррелей.

Товарные запасы бензина увеличились на 369 тыс. баррелей, дистиллятов – на 3,91 млн баррелей.