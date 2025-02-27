Brent подорожала до $73,25 за баррель

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем в четверг и прибавляют около 1% на усилении обеспокоенности по поводу достатка предложения после отзыва президентом США выданного компании Chevron разрешения на импорт и экспорт нефтепродуктов из Венесуэлы.

К 14:42 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,72 (0,99%) до $73,25 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,66 (0,06%), до $69,28 за баррель.

Президент США Дональд Трамп отменил достигнутое при Байдене ослабление ограничений по венесуэльской нефти, объяснив это тем, что Каракас не выполнил свою часть договоренностей и медленно принимает выдворяемых из Штатов нелегалов.

Chevron экспортировала из Венесуэлы около 240 тысяч баррелей нефти в сутки, что соответствует примерно четверти всего нефтяного производства этой страны. Возвращение ограничений не позволит компании продолжать эту деятельность, пишут американские СМИ.

"Новости из Венесуэлы спровоцировали откат котировок нефти после их падения на фоне переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной", - отметил президент NS Trading Хироюки Кикукава.

Перспектива урегулирования российско-украинского конфликта оказывала давление на нефтяной рынок последние недели. Трейдеры полагают, что снижение напряженности в регионе может привести к возобновлению поставок из России.

"Нефтяные рынки начали прицениваться к возможности того, что российские нефть и газ начнут свободно поступать на рынок после ослабления санкций, - пишет сырьевой аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - Президент Трамп обвалил котировки, допустив возможность рассмотрения вопроса об отмене санкций в отношении России".

Понижательное влияние на нефтяные цены оказывают также перспективы введения новых пошлин на импорт президентом США Дональдом Трампом и их потенциальные последствия для экономической активности.

Накануне Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на импорт в Штаты товаров из Евросоюза.

"Мы приняли решение, и объявим его очень скоро, - сказал Трамп в среду, отвечая на вопрос журналиста о тарифах на импорт из ЕС. - В общих словах, это будет 25%, и коснется автомобилей и всего прочего".

Европейская комиссия заявила в ответ, что намерена "жестко и безотлагательно" отреагировать на возведение любых барьеров, препятствующих свободной и справедливой торговле.

Минэнерго США в среду сообщило о первом за пять недель сокращении запасов нефти, а также увеличении резервов нефтепродуктов. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 2,33 млн баррелей - до 430,16 млн баррелей. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали роста запасов нефти на 2,54 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, выросли на 1,3 млн баррелей, до 24,6 млн баррелей.

Товарные запасы бензина увеличились на 369 тыс. баррелей, дистиллятов - на 3,91 млн баррелей.