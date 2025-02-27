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В Приднестровье заявили о достигнутой при содействии РФ договоренности по газу

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Приднестровье при поддержке Минэнерго России продлило договоренности об импорте природного газа после истечения 16-дневного периода поставок от венгерской компании, сообщил лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский.

"Сформированный после продолжительных совместных усилий механизм поставки в Приднестровье природного газа продолжает действовать. Договоренность на очередной период достигнута. Газ будет доставлен в республику своевременно", - написал Красносельский в своем телеграм-канале, не уточнив период, в течение которого договоренности будут действовать.

При этом он поблагодарил Минэнерго РФ и вице-премьера Александра Новака "за понимание ситуации, поддержку и системность проводимой работы, нацеленной на недопущение нового витка энергетической и, как следствие, гуманитарной катастрофы".

С 14 февраля сроком на 16 дней поставки газа в Приднестровье были организованы через краткосрочное соглашение с компанией MET Gas and Energy Marketing AG при поддержке Минэнерго РФ.

Поставки газа в Приднестровье были возобновлены с 1 по 10 февраля через "Молдовагаз" за счет средств ЕС на 20 млн евро после того, как с 1 января поставки российского газа в регион были прекращены на фоне отказа Украины продлевать соглашение о транзите и спора вокруг исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" на $709 млн, который молдавские власти не признают. 11-13 февраля природный газ для ООО "Тираспольтрансгаз" поставляло АО "Молдовагаз".

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщал, что после 10 февраля газ для Приднестровья будет закупаться за счет российского кредита.

17 февраля Новак заявил, что "Россия оказала поддержку для того чтобы такие объемы газа (3 млн кубометров в сутки - ИФ) пошли с европейского рынка". "Дальше будем вместе смотреть за текущей ситуацией и также оказывать поддержку", - отмечал он.

Вадим Красносельский Минэнерго Молдовагаз ПМР Приднестровье
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