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В Приднестровье приостановлены поставки газа по техническим причинам

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Поставки газа в Приднестровье приостановлены по техническим причинам, сообщил министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник.

"В минувшую субботу поставки природного газа в Приднестровье были приостановлены. Перерыв, обусловленный техническими аспектами, продлится до 8-9 апреля", - сказал Оболоник на селекторном совещании в понедельник.

По его словам, 8-9 апреля поставки газа будут возобновлены, а вместе с газом появится и возможность возобновить работу системы централизованного отопления. Он подчеркнул, что в связи с резким похолоданием отопительный сезон будет продлен до 13 апреля.

"Проведенные мероприятия позволили сохранить подачу горячей воды всем абонентам и не прерывать теплоснабжение социальных учреждений закрытого типа", - отметил министр. В то же время на совещании отмечалось, что в большинстве образовательных учреждений региона температура в учебных классах опустилась до 13-16 градусов.

Между тем лидер ПМР Вадим Красносельский заявил, что продолжает действовать распоряжение о том, чтобы принимать решения об организации учебного процесса локально в каждой школе, исходя из возможности обеспечения безопасного для здоровья детей и коллектива температурного режима.

Приднестровье
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