Поиск

Советник лидера талибов возложил на США ответственность за ситуацию в Афганистане

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Власти Афганистана возлагают вину за ситуацию в стране на США, отметив, что американские военные предпочли покинуть страну, зная, что у руководства Афганистана встанут талибы (движение "Талибан" запрещено в России).

"США еще с 2013 года осознавали, что к власти в Афганистане придут талибы, но они предпочли уйти, чем оказывать поддержку Афганистану", - сказал EFE советник лидера талибов мулла Маланг. Его интервью приурочено к пятой годовщине соглашения в Дохе, подписанного США и талибами.

По его словам, США несут ответственность как за ситуацию в Афганистане с момента вторжения в 2001 году, так и за все последствия. Мулла Маланг отметил, что "Афганистан, учитывая географическую удаленность, никогда не представлял прямой угрозы для США".

По его словам, несмотря на все сложности с международным признанием нынешних афганских властей, соглашение, подписанное в Дохе 29 февраля 2020 года, принесло пользу Афганистану.

Захваченный талибами Афганистан

10
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Афганистан США Талибан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число новорожденных в Японии в 2024 году уменьшилось до минимума за 125 лет

Число новорожденных в Японии в 2024 году уменьшилось до минимума за 125 лет
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль получил 33 заложников по условиям перемирия с ХАМАС

Во Франции заявили, что еще до Трампа обсуждали с Киевом добычу украинских полезных ископаемых

Во Франции заявили, что еще до Трампа обсуждали с Киевом добычу украинских полезных ископаемых

В МИД КНР заявили о тщетности попыток США ослабить связи Китая и России

В Приднестровье заявили о достигнутой при содействии РФ договоренности по газу

И.о. премьера Сербии пообещал поддержку Республике Сербской после вердикта Додику

Bloomberg узнал об отсутствии в соглашении США с Киевом четких гарантий безопасности

Введение санкций США в отношении сербской энергокомпании NIS отложено на 30 дней

Bloomberg узнал о планах властей Китая влить не менее $55 млрд в три крупных банка

Цена нефти Brent немного повысилась до $72,8 за баррель

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе346 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2191 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5917 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });