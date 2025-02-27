Советник лидера талибов возложил на США ответственность за ситуацию в Афганистане

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Власти Афганистана возлагают вину за ситуацию в стране на США, отметив, что американские военные предпочли покинуть страну, зная, что у руководства Афганистана встанут талибы (движение "Талибан" запрещено в России).

"США еще с 2013 года осознавали, что к власти в Афганистане придут талибы, но они предпочли уйти, чем оказывать поддержку Афганистану", - сказал EFE советник лидера талибов мулла Маланг. Его интервью приурочено к пятой годовщине соглашения в Дохе, подписанного США и талибами.

По его словам, США несут ответственность как за ситуацию в Афганистане с момента вторжения в 2001 году, так и за все последствия. Мулла Маланг отметил, что "Афганистан, учитывая географическую удаленность, никогда не представлял прямой угрозы для США".

По его словам, несмотря на все сложности с международным признанием нынешних афганских властей, соглашение, подписанное в Дохе 29 февраля 2020 года, принесло пользу Афганистану.