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ООН утверждает, что более половины жителей Афганистана нуждается в гуманитарной помощи

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Афганистан переживает серьезный гуманитарный кризис, вызванный десятилетиями боевых действий, глубоко укоренившейся бедностью, климатическими потрясениями, ростом численности населения и возрастающими угрозами, особенно для женщин и девочек, более половины афганцев - около 23 миллионов человек - нуждаются в гуманитарной помощи, заявила глава Миссии ООН по содействию Афганистану Роза Отунбаева.

"Снижение финансирования гуманитарной помощи уже оказывает и будет продолжать оказывать серьезное влияние на афганский народ, - предупредила она. - За последний месяц более 200 медицинских учреждений были закрыты, что затронуло около 1,8 миллиона человек. Оказание жизненно важных услуг по лечению детского недоедания ограничено, партнерские организации значительно сократили свое присутствие и координационные возможности".

Отунбаева посетовала, что контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) избирательно подходит к международным обязательствам, отвергая некоторые из них под предлогом посягательства на суверенитет страны или несоответствие ее традициям.

По словам Отунбаевой, сотрудники ООН поддерживают контакт с афганцами, представляющими разные слои общества. Все больше афганцев обращаются в Миссию, чтобы выразить недовольство вмешательством де-факто властей в их частную жизнь. Они опасаются дальнейшей изоляции Афганистана от остального мира.

Отунбаева также заявила, что не были ослаблены значительные ограничения в отношении афганских женщин, несмотря на глобальные призывы и многочисленные обращения самих афганцев. Среди таких инициатив она выделила усилия Организации исламского сотрудничества, которая недавно направила делегацию в Кабул для продвижения Джиддской декларации о правах женщин в исламе, а также январский саммит в Исламабаде, посвященный образованию девочек в мусульманских обществах.

Эти и другие мероприятия ясно показывают, что введенные талибами ограничения, включая запрет на образование для девочек, "не имеют оснований в исламе", подчеркнула Отунбаева.

Миссия ООН по содействию Афганистану, сообщила ее глава, внимательно следит за тем, как талибы применяют "Закон о предотвращении порока и поощрении добродетели", принятый в августе прошлого года, и за его последствиями, включая негативное влияние на экономику, права человека и частную жизнь афганцев.

"Этот закон демонстрирует, что фактические власти ставят идеологию выше своих международных обязательств. Он остается серьезным препятствием на пути к реализации политического процесса, необходимого для реинтеграции Афганистана в международное сообщество", - резюмировала Отунбаева.

Афганистан Исламабад Кабул ООН
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