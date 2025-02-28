КНДР запустила стратегическую крылатую ракету

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Северная Корея сообщила о проведенном в среду испытании стратегической крылатой ракеты в Западно-Корейском проливе.

"В первой половине дня 25 февраля одно из подразделений ракетных соединений западного района КНА (Корейской народной армии - ИФ) провело запуск стратегической крылатой ракеты в Западно-Корейском проливе", - сообщает радио "Голос Кореи".

На пуске присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, отмечается в сообщении.

Южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на северокорейские СМИ уточняет, что целью запуска была демонстрация возможностей противодействия враждебным вооруженным силам и различных вариантов ядерной готовности.

Ким Чен Ын заявил, что обеспечение мощного ударного потенциала укрепит сдерживание, а также призвал к тщательной военной готовности своих ядерных сил, пишет "Ренхап", ссылаясь на ЦТАК.